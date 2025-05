Il turismo nel savonese: nel 2024 più di 5milioni di presenze, salgono gli stranieri. Aumentano le case vacanze e i villaggi turistici, in calo locande e hotel

Questo pomeriggio nella Sala della Sibilla del Priamar di Savona sono stati presentati i risultati del lavoro di ricerca svolto nel 2024 dall’Osservatorio Turismo promosso dall’Ente Bilaterale del Turismo della provincia di Savona.

L'Ente Bilaterale raggruppa le organizzazioni provinciali di Savona dei datori di Lavoro FIPE, Federalberghi, FAITA, FIAVET e dei sindacati dei lavoratori Fisascat-CISL Uiltucs-Uil, Filcams-CGIL e da tempo, attraverso il suo osservatorio, analizza il settore per capirne l’andamento in termini di dinamiche imprenditoriali, occupazionali e di mercato.

"Delineare un quadro di contesto, aggiornato nel tempo, consente alle parti sociali, agli amministratori locali, al legislatore regionale di elaborare strategie e politiche di settore adeguate - spiegato dall'ente - Inoltre, di fronte alla crescita del turismo a livello mondiale e regionale registrata in questi anni, da parte nostra ci sembrava utile contribuire a far intravedere delle rotte precise sulle quali svolgere delle azioni di carattere coordinato per lo sviluppo del settore. Nel tempo è quindi cresciuta l’esigenza di approfondire questi argomenti per poter valutare meglio i dati che il comparto esprime. Soprattutto si è cercato di conoscere in dettaglio l’evoluzione che vi è stata in quest’ultimo decennio".

Attraverso Roberto Vegnuti della RV Consulting hanno dato inizio ad una attività di ricerca continua che ha avuto come obiettivo primario quello di realizzare una fotografia quanto più dettagliata e precisa della consistenza delle imprese, della loro presenza territoriale, dei flussi di domanda (arrivi, presenze, provenienze), delle dinamiche occupazionali e dei tanti fattori produttivi che caratterizzano il tessuto imprenditoriale turistico savonese. Nel contempo, l’Osservatorio ha realizzato anche un’indagine sui lavoratori del settore, in termini di profilo, dinamiche, fabbisogni ed aspettative.

Infine, l’attività di ricerca svolta nel 2024 ha riguardato anche un focus sui Comuni della provincia con un’indagine sugli aspetti caratterizzanti del settore e le politiche turistiche messe in atto.

Tutti i dati raccolti hanno avuto come obiettivo principale quello di capire le potenzialità del settore, la sua capacità attuale di generare posti di lavoro e le sue prospettive di sviluppo.

Per quanto riguarda il trend delle presenze nelle strutture ricettive della provincia di Savona nel periodo 2018-2024 si è attestato sui 5 milioni 202mila 600 nel 2024 (in leggero calo rispetto al 2018 5.485.910), in arrivo 915.289 italiani lo scorso anno (936.597 nel 2018), salgono le presenze degli stranieri arrivati nel 2024 a 422.349 (nel 2018 erano 346.896). Savona è la seconda provincia ligure per arrivi con il 26%, Genova prima con il 35%. Per presenze Savona prima al 32%, Genova seconda al 28%.

Il totale delle strutture alberghiere nel savonese sono 466, le strutture extra alberghiere invece 773. Posti letto nelle strutture alberghiere sono 20.970, 33.293 nelle extra alberghiere. 3 milioni 153mila 945 le presenze nelle strutture alberghiere, 2.048.655 nelle extraalberghiere.

La variazione percentuale delle strutture in provincia di Savona 2023-2025 vede salire le case e gli appartamenti vacanza, le aree di sosta e i villaggi turistici. Calano le locande, i B&B, le case per ferie e gli hotel.

Area sede operativa: Ponente (da Ceriale ad Andora) 26%; Finalese (da Bergeggi a Borghetto) 41%; Savonese (da Varazze a Vado L. eccetto la città di Savona) 20%; Savona capoluogo 9%; Val Bormida 4%.

Clientela prevalente per tipologia nel 2024: 79% Turisti balneari; 34% Turisti sportivi dell’outdoor Locali; 31% residenti (non turisti); 16% Turisti business (presenti per ragioni di lavoro) ; 11% Altre tipologie; 9% Turisti enogastronomici; 5% Turisti culturali; 3% Turisti religiosi.

In caso di contratto stagionale, la durata totale del contratto nel 2024 è stata: 8 mesi 27%; 7 mesi 22%; fino a 3 mesi 16%; 16% 4 mesi; 13% 6 mesi, 6% 5 mesi.

“Da questo nostro lavoro – spiega Pasquale Tripodoro presidente dell’EBTurismo Savona - i dati che emergono sotto l’aspetto dei flussi turistici rilevano che anche nel 2024 la provincia di Savona rappresenta la prima provincia ligure con il numero maggiore di presenze, cioè di pernottamenti effettuati dai turisti nelle strutture ricettive del territorio”.

“Nel nostro studio - afferma Giorgio Vento Vice Presidente dell’EBTurismo Savona - abbiamo analizzato anche la dinamica occupazionale. Il turismo sempre di più è in grado di offrire molte opportunità di lavoro, ma il comparto sembra aver perso la sua attrattività. E’ necessario, quindi, trovare nuovi spunti per aumentare la professionalità dei lavoratori sia occupati che disoccupati attraverso percorsi di formazione mirata che possano contribuire a colmare la carenza di personale. Nei prossimi anni sarà necessario attivare nuove forme di collaborazione a tutti i livelli per rendere maggiormente attrattivo il settore soprattutto dai giovani o da coloro che in qualche modo, essendo più avanti con l’età non riescono a trovare una collocazione”.

"Faccio i complimenti all'Ente Bilaterale Territoriale del Turismo della Provincia di Savona per l'interessante studio che verrà presentato lunedì. Un lavoro che evidenzia il trend crescente del turismo nel savonese a dimostrazione delle grandi potenzialità di questo bellissimo territorio" prosegue Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo.

"Lo sviluppo del turismo genera ricchezza in maniera diretta, ma anche indiretta per tutta la collettività. Dal turismo si generano risorse per la collettività attraverso imposte dirette ed indirette, come ad esempio l’imposta di soggiorno che può contribuire a migliorare la vivibilità nei Comuni. Proprio per questi motivi il settore ha bisogno di un costante ed adeguato supporto che deve basarsi su scelte condivise. Questo nostro lavoro vuole essere un supporto operativo e dettagliato verso tutti coloro che sono chiamati, a qualsiasi livello, a svolgere ruoli di programmazione ed analisi per lo sviluppo economico provinciale" concludono dall'Ente Bilaterale del Turismo della provincia di Savona.

In allegato tutti i dati: