Celle, troppe bombole di Gpl stoccate non in sicurezza: 53 sequestrate dalla Finanza e denunciato il proprietario

La Compagnia di Savona della guardia di finanza ha individuato a Celle Ligure una superfice recintata attigua a via Lavadore, dove erano stoccate numerose bombole per GPL., che erano depositate senza nessuna accortezza per la sicurezza e l’incolumità delle persone e delle abitazioni vicine.

Il proprietario del sito era in possesso del previsto certificato di prevenzione incendi, ma per un quantitativo notevolmente inferiore rispetto a quello realmente detenuto.

I Finanzieri hanno quindi proceduto al sequestro di 53 bombole contenenti circa 750 kg. di G.P.L., risultate in eccedenza rispetto alla capienza prevista dall’autorizzazione ed alla denuncia del proprietario dell’area all’autorità giudiziaria per omessa denuncia di materiale esplodente.

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Savona e la Compagnia di Albenga hanno scoperto nei comuni di Albenga, Cisano sul Neva, Borghetto S. Spirito, Cairo Montenotte e Carcare, 8 depositi privati di carburante sprovvisti delle autorizzazioni comunali per l’erogazione, di cui tre privi anche del certificato di prevenzione incendi, procedendo al sequestro di oltre 22 mila litri di gasolio. Complessivamente sono stati denunciati all'autorità Giudiziaria 6 soggetti, sequestrati oltre 52 mila litri di prodotti energetici e sanzionati amministrativamente 10 titolari/amministratori delle aziende che presentavano irregolarità.

I risultati conseguiti confermano, ancora una volta, la presenza delle Fiamme Gialle sul territorio e la ferma volontà di contrastare ogni forma di commercio illegale, con specifico riguardo al deposito e commercializzazione di prodotti energetici, che può anche comportare pericoli per la salute pubblica.