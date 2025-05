Cantieri e traffico, la settimana nel Ponente savonese inizia nel peggiore dei modi: code chilometriche tra Loano e Finale

Si apre nel peggiore dei modi sul piano del traffico, la settimana per il Ponente savonese, dove la viabilità sta subendo già dalla mattinata forti rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia e su entrambe le principali arterie.

E' in particolare la ripresa dei lavori in A10 nella galleria Rocca Carpanea il punto nevralgico. Dopo lo stop consueto del fine settimana, gli operai sono tornati al lavoro in giornata, col restringimento a una corsia all'altezza di Finale Ligure (in direzione Savona) e di Feglino (in direzione Ventimiglia).

Intorno alle 15, in autostrada, erano circa 8 i km di coda segnalati da Concessioni del Tirreno da Borghetto verso levante; nella direzione opposta, oltre alle code fin verso Spotorno, è stato inoltre un incidente ad amplificare i disagi.

Non certo migliore la situazione in Aurelia. Tra Loano e Pietra Ligure tempi di percorrenza notevolmente dilatati per le code createsi, in particolare in direzione del capoluogo di provincia. Stessa direzione su cui insiste anche il semaforo all'altezza di Capo San Donato a Finale per la sistemazione della frana sovrastante la carreggiata.

Nella morsa dei rallentamenti è finito anche, insieme a centinaia di pendolari e viaggiatori, l'assessore regionale al Turismo Lombardi, atteso a Savona per un evento e in ritardo a causa dell'imbottigliamento in A10.