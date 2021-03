Molti si domandano quali sono le caratteristiche dell'allarme perimetrale esterno. Il quesito sorge spontaneo quando non si conosce bene il sistema di funzionamento di questo moderno ed efficace antifurto. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull'argomento.

Quali sono le caratteristiche dell'allarme perimetrale esterno?

Prima di rispondere a questa domanda bisogna spiegare in maniera approfondita cosa si intende per allarme che protegge il perimetro esterno dell'immobile. Questo tipo di antifurto, infatti, viene appositamente progettato per essere installato fuori dall’edificio, in contesti non solo residenziali ma anche commerciali. Nello specifico l’antifurto delimita il perimetro dell'immobile ed è in grado di proteggere anche zone estese come il giardino. I migliori allarmi perimetrali sono senza fili, aspetto che li rende molto semplici da installare senza ricorrere alle invasive e costose opere murarie.

Inoltre questi allarmi sono provvisti di sofisticati sensori in grado di rilevare il passaggio dei malintenzionati: quando il muro viene oltrepassato scatta l'allarme generale. Oltre alla protezione perimetrale è possibile integrare dei contatti anche su porte e finestre per avere una sicurezza aggiuntiva. Punto di forza degli allarmi perimetrali di ultima generazione è anche la presenza del dissuasore vocale. Una volta che l'allarme sarà in azione partirà un segnale acustico che avverte il ladro, informandolo che si trova all'interno di una proprietà privata e di essere stato riconosciuto. Quando viene violato il perimetro protetto si azionano gli avvisi, che in genere sono tre, e alla fine di attiva la sirena.

Caratteristiche dell'allarme perimetrale: la facile gestione

I moderni allarmi perimetrali sono molto apprezzati per la semplicità d'uso. Quando parte l'allarme in automatico viene trasmessa l'allerta anche ai recapiti telefonici che sono stati indicati durante l'installazione. Proprietario, forze dell'ordine, guardie giurate etc saranno prontamente informati. A tutto questo bisogna aggiungere la gestione da remoto tramite l'apposita applicazione. Il proprietario potrà avere sempre tutto sotto controllo e verificare in tempo reale, tramite il proprio smartphone o altro dispositivo, quello che succede in casa o in azienda. L'interfaccia delle applicazioni è inoltre molto intuitiva e alla portata di tutti. In caso di difficoltà si può sempre contare sul puntuale servizio di assistenza.

I tecnici professionisti sono a disposizione per fornire il necessario supporto sulla modalità di utilizzo dell'applicazione, ma anche sul funzionamento generale dell'allarme perimetrale.

Allarme perimetrale esterno: altre caratteristiche

In commercio esistono diversi allarmi perimetrali che differiscono fra loro non solo per efficacia, ma anche per prestazioni. Occorre segnalare che i modelli di top gamma continuano a funzionare anche in caso di black out o di cessazione momentanea della corrente elettrica.

Inoltre, diversamente da quello che si potrebbe pensare, sono altamente sicuri perché non possono essere manomessi in alcun modo. Arrivati a questo punto è anche normale chiedersi: quanto costa un allarme perimetrale esterno? Tutto dipende dalla marca, dalla qualità dei materiali costruttivi, dal livello di protezione e dalla lunghezza del perimetro che si vuole proteggere. In ogni caso è sempre meglio diffidare dai prodotti proposti a prezzi eccessivamente economici, in quanto facili da manomettere e che non garantiscono buone prestazioni.

Quando si acquista un allarme perimetrale per l'esterno (vedi qui https://www.sicurezzapoint.it/18-sensori-esterno) è anche molto importante richiedere il parere di un professionista del settore, che valuterà le specifiche esigenze, per consigliare il modello più adeguato. In linea generale, infatti, è bene sapere che non esiste un allarme perimetrale da esterno superiore ad un altro.

Quello che conta è acquistare un sistema su misura, da installare e configurare a regola d'arte. Solo in questo modo sarà possibile dormire sonni tranquilli e rendere il proprio immobile a prova di malintenzionati.