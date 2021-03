Celle e il caso dei teloni sull'Aurelia. Sindaco Mordeglia: "Anas ha detto che verranno tolti"

"Anas ha detto che i teloni verranno tolti".

Lo ha confermato il sindaco Caterina Mordeglia dopo che nei giorni scorsi la stessa amministrazione e i cittadini avevano destato preoccupazione per il futuro del verde nell'area dei Piani dove Anas sta intervenendo per mettere in sicurezza la parete rocciosa posizionando le reti di protezione.

A non convincere, i teli marroni posizionati in un tratto nel quale il verde ne faceva da padrone sopra l'Aurelia e sovrastante uno degli scorci più caratteristici di Celle come la scogliera del Bouffou.

"Hanno riconosciuto l'impatto negativo paesaggistico, ora ce lo devono comunicare formalmente" ha continuato la prima cittadina cellese.

Per realizzare i lavori la società ha posizionato anche due semafori in direzione Albisola e Varazze che si sono aggiunti a quelli già presenti sul cantiere del rio Santa Brigida.