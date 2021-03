Novità nella procedura di rilascio del passaporto: sarà possibile registrarsi tramite le credenziali Spid o Cie

Da lunedì 15 marzo 2021, in ottemperanza al Decreto Legge 76/2020, art. 24 comma 4, sarà possibile registrarsi on line nell’Agenda Passaporti solo ed esclusivamente tramite identità digitale, utilizzando le credenziali SPID o CIE, per prenotare l’appuntamento presso l’Ufficio Passaporti per presentare istanza di rilascio del documento.

Al fine di limitare gli spostamenti in ambito provinciale, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, si rammenta inoltre che grazie a convenzione con Poste Italiane, i passaporti potranno essere ritirati, oltre che di persona negli Uffici di Polizia, anche tramite servizio postale direttamente presso il proprio domicilio.

Con il citato servizio prenotazione on line per le istanze di rilascio passaporto l’utente potrà richiedere il servizio di ricezione a casa tramite assicurata, con un costo di euro 9,05 da pagare in contrassegno al momento della consegna direttamente all’incaricato di Posta Italiane.

Per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale, agli utenti che preferiscono ritirare il passaporto di persona presso la Questura o il Commissariato di Alassio, l’accesso ai locali sarà consentito solo a coloro che indosseranno protezioni delle vie respiratorie, come previsto dall’art.3, comma 2, del DPCM del 26.04.2020. Sarà, altresì, disposta la regolamentazione dei flussi di ingresso alla struttura con transenne e segnalatori di distanza.