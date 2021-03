Restyling via Nizza, il comune incontra i commercianti della zona. Arecco: "I parcheggi non spariranno"

I lavori di restyling di corso Vittorio Veneto e via Nizza per la riqualificazione urbana e la realizzazione di un percorso ciclopedonale e una passerella a mare, non stanno piacendo sia ai cittadini che ai commercianti della zona che devono far fronte in queste settimane al cantiere (leggi QUI).

Ieri una rappresentanza ha incontrato nella sala consiliare del comune ha incontrato il vicesindaco e assessore alla viabilità Massimo Arecco, il comandante della polizia locale Igor Aloi, il consigliere Alfredo Remigio e l'ingegnere Marco Delfino e sono state segnalate alcune criticità e preoccupazioni come la possibilità che vengano rimossi alcuni parcheggi vitali per il quartiere.

"Non spariranno i posti auto, i commercianti hanno potuto visionare il progetto definitivo e si sono tranquillizzati - spiega Arecco - per quanto riguarda le tempistiche, dai bagni Serenella a villa Pizzardi, prima delle fine di maggio concludiamo gli interventi, si troveranno la zona trasformata in meglio".

Nel frattempo per ovviare all'assenza temporanea dei park l'assessore ha richiesto ad Ata di poter avere in comodato d'uso gratuito i parcheggi di via Saredo oltre a chiedere al sindaco Ilaria Caprioglio e all'assessore Silvano Montaldo di rinviare i pagamenti nei posteggi nella zona delle Fornaci.

"Verrà attivato online il progetto per creare una una sorta di portale che attraverso il sito del comune si potrà rimanere aggiornati giorno per giorno su come procede il cantiere, così i cittadini potranno fare le domande se ha qualche dubbi via mail e avere le risposte subito" ha concluso Massimo Arecco.