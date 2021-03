Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: 'Fiori di kiwi'

Colazione “green” energetica e dietetica

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché…

► è una colazione gustosa ed energizzante, senza appesantire

► è ricca di vitamina C per rinforzare il sistema immunitario già dal mattino

► contiene calcio, ferro, vitamina K e carboidrati per avere energia sufficiente per tutta la mattinata

► è ricca di fibre per attivare al meglio l’intestino Ingredienti (per 4 persone) 2 kiwi

200 g di ricotta fresca vaccina

8 biscotti integrali (tipo gallette)

40 g di cioccolato fondente al 50%

2 cucchiai di zucchero grezzo integrale

Curcuma q.b. Procedimento



FASE 1 Sbriciolate i biscotti integrali e metteteli come base in un bicchiere (meglio se trasparente) FASE 2 Mescolate bene la ricotta con lo zucchero e la curcuma FASE 3 Con la crema di ricotta ottenuta, componete il secondo strato nel bicchiere FASE 4 Pelate e tagliate a tocchetti il kiwi, quindi formate il terzo strato nel bicchiere FASE 5 Sciogliete il cioccolato fondente (a bagnomaria o nel microonde) e usatelo per disegnare un alberello da decorare con un po’ di crema alla curcuma a mo’ di fiori (tipo mimosa) FASE 6 Posizionate l’alberello in mezzo al “prato verde” di kiwi (ultimo strato del bicchiere)

