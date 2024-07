Vespa Club Cairo Montenotte: oltre 500 partecipanti al terzo raduno nazionale, un record senza precedenti

Questo weekend, il Vespa Club di Cairo Montenotte ha segnato un vero e proprio record organizzando il suo terzo raduno nazionale, che ha visto la partecipazione di oltre 500 Vespe. Un evento senza precedenti che ha coinvolto i paesi limitrofi della Val Bormida e messo in luce le eccellenze locali.

I primi vespisti sono arrivati già venerdì 19 luglio, accolti con sistemazioni per tende e camper nella zona della sede in corso Marconi. Per garantire il massimo comfort agli ospiti, il Club ha prenotato hotel e bed & breakfast nei paesi di Cairo, Carcare, Altare e Millesimo.

Il raduno ha avuto ufficialmente inizio sabato mattina con l'apertura delle iscrizioni presso l'anfiteatro di Cairo Montenotte e la possibilità di visitare il castello e il Museo della Ferrania. Alle ore 11, i partecipanti hanno potuto gustare un aperitivo in piazza a Cairo, seguito da un pranzo offerto presso la sede del club alle 12:30. Il pomeriggio è stato dedicato a un giro turistico che ha preso il via alle 16:30, con una tappa a Carcare per una bevuta offerta da tutti i bar della piazza. Successivamente, alle 17:30, i vespisti hanno visitato il Museo del Vetro di Altare e potuto gustare una merenda offerta dal Vespa Club Cairo. La giornata si è conclusa a Bragno con una cena presso la Pro Loco e una serata danzante caratterizzata da una festa in maschera caraibica che ha entusiasmato tutti gli ospiti.

La domenica mattina ha visto una nuova apertura delle iscrizioni presso la via centrale di Millesimo, seguita dall'inizio del giro turistico alle 10:30. Alle 11, i partecipanti si sono ritrovati per un aperitivo presso il laghetto di Bormida. Il pranzo è stato organizzato presso l'area Lipiani di Altare dalla Pro Loco Altare alle 12:30. A seguire, alle ore 14:00, si sono tenute le premiazioni. Il raduno si è concluso alle 16:30 con il rientro a casa degli ospiti, che hanno lasciato Cairo Montenotte con il ricordo di un evento unico e ben organizzato.

Il terzo raduno nazionale del Vespa Club di Cairo Montenotte ha rappresentato un successo straordinario, evidenziando la capacità del Club di organizzare un evento di grande portata e di coinvolgere la comunità locale in una celebrazione memorabile delle amate Vespe.