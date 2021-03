Sanità in Liguria, il MIU contro Toti: "Faccia di più per i cittadini"

" Il presidente Toti è il classico politicante attaccato alla poltrona, che tira verso il Governo quando gli conviene per mantenere il proprio incarico. Quando invece comincia a perdere qualche punto percentuale, comincia a schierarsi contro il Governo: noi di questi politicanti non ne abbiamo bisogno ". Così Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita.

"Il presidente Toti dice di essere preoccupato per la salute dei liguri, ma in realtà abbiamo testimonianze reali che la sanità in Liguria non funziona come del resto l'economia. Toti eviti di fare le foto con la focaccia e il pesto e pensi a fare di più per i cittadini" aggiunge ancora Nappi.