Savona, Giusto ribatte alle dichiarazioni di Scaramuzza: "Il comune deve obbligare Asl a prendere decisioni a favore dei cittadini"

"L'assessore allo sport probabilmente non conosce bene in quale caos si trovano i medici di famiglia per il problema dei vaccini: bisognerebbe che leggesse ciò che dice il dottor Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici di Genova". Il dottor Renato Giusto ribatte così alle parole dell'assessore Maurizio Scaramuzza sul tema delle vaccinazioni nei locali dell'ex asilo di via Brilla a Savona (leggi QUI).

"Come specialista in medicina dello sport sono ben conscio della importanza della attività sportiva per tutti non solo per i giovani, ma in questo momento è molto più pregnante la problematica pandemica. Pertanto, più sedi più comode per la popolazione per fare i vaccini è un must indiscutibile e necessario assolutamente. Il comune deve obbligare la Asl a prendere decisioni a favore dei cittadini savonesi" ha infine concluso Giusto.