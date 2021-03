Albenga, controlli mirati con gli autovelox su 13 strade nel comune

Continua la campagna mirata al rispetto dei limiti di velocità e sicurezza sulle strade di Albenga.

Nei mesi di marzo e aprile saranno 13 le vie oggetto dell'attenzione del Comando di Polizia Municipale su cui saranno realizzati presidi di polizia stradale con l'ausilio di autovelox.

Si tratterà di: strada del Molino di San Clemente, via Piave, viale VII Marzo, viale Che Guevara, via Agricoltura, viale Martiri della Foce, via del Cristo, regione Miranda 19-20, via al Piemonte e via al Piemonte regione Cantone (Leva), regione Massaretti (Bastia), la via Aurelia nel tratto di competenza comunale e Lungomare Doria.

"Si coglie l'occasione per raccomandare a tutti gli utenti della strada il rispetto puntuale delle regole imposte dal legislatore, e ciò allo scopo precipuo di prevenire le condotte pregiudizievoli della sicurezza delle persone" l'invito del comando ingauno.