Nella sua giornata mondiale, l'acqua avrà la sua nuova "casetta" a Pallare

Quale migliore occasione quindi per celebrare la nuova "Casa dell'acqua" se non la Giornata mondiale dell'Acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, durante la quale gli Stati che siedono all'interno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sono invitati a sostenere il valore dell'acqua promuovendo attività concrete nei loro rispettivi Paesi?

Ad annunciarlo è l'Amministrazione comunale valbormidese, che per l'occasione procederà ad una cerimonia di inaugurazione in forma ristretta, a causa delle norme di contenimento del Covid-19.

"Il distributore di acqua a 'km 0' è stato installato grazie al contributo messo a disposizione dal BIM Bormida Savona, confermando l'attenzione di questa Amministrazione verso il rispetto all'ambiente e confidando che quest'iniziativa potrà incentivare comportamenti virtuosi dei nostri concittadini al fine di contribuire a ridurre gli sprechi di imballaggi e i costi di trasporto, offrendo così un prodotto fresco e 'vicino', ad un prezzo finale competitivo" spiegano.

L'Amministrazione, al fine di evidenziare l'importanza dell'acqua, la necessità di preservarla e per sensibilizzare l'attenzione dei cittadini ad un consumo consapevole per l'uso domestico, associandosi all'invito Consorzio B.I.M. Bormida Savona, promuove l'iniziativa "Che buona l'acqua Comune!": agli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria di Pallare verrà consegnata una tessera ricaricabile ed un opuscolo informativo "L'importanza dell'acqua per il corpo umano".