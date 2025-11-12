Albisola e il mondo della politica in lutto: è morto Franco Orsi

Un triste e drammatico risveglio per la comunità di Albisola Superiore e il mondo politico. È morto nella serata di Franco Orsi all'età di 59 anni.

Orsi avrebbe avuto un malore nella aua abitazione di Sassello. Sul posto immediato era stato intorno alle 20.45 l'intervento della Croce Rossa di Sassello e di Urbe e dell'automedica del 118. Purtroppo però non c'è stato più niente da fare.

Lasciando sgomenta non solo un'intera comunità albisolese e sassellese suo ritiro degli ultimi anni ma anche tutto il mondo politico savonese.

Laureato in giurisprudenza, Orsi è stato infatti sindaco di Albisola Superiore per due mandati dal 2009 al 2019 e in precedenza fu eletto senatore nelle file de Il Popolo delle Libertà dal 2008 al 2013 e ancora prima vice presidente della Regione Liguria dal 2000 al 2005 e assessore alla pianificazione territoriale ed ambientale della giunta Biasotti dal 2002.

In consiglio regionale fu eletto la prima volta nel 1995 ed era stato capogruppo di Forza Italia e vicepresidente della commissione Ambiente, territorio e trasporti.

Lo scorso fine agosto era stato nominato dal sindaco Maurizio Garbarini alla guida di Albisola Servizi come amministratore unico della società partecipata da lui creata. Era inoltre membro del consiglio amministrazione di Acque pubbliche savonesi Aps e nel recente passato è stato nel cda di Tpl Linea.

Come suo ultimo incarico politico era stato eletto a giugno consigliere comunale a Sassello ma un mese dopo aveva formalizzato le sue dimissioni.

Fu uno dei più giovani consiglieri comunali eletti ad Albisola. A 18 anni nel 1985 entrò a far parte del parlamentino albisolese fino al 1990.

Negli ultimi anni ha gestito l'azienda agricola Pianale a Sassello come amministratore unico ed era socio amministratore di Orsi Srl.

