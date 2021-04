Nuovo centro di raccolta rifiuti a Cairo: bando affidato alla provincia

Un nuovo centro di raccolta per i rifiuti urbani solidi da realizzare in via Cortemilia, presso l'ex deposito Aimeri.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, per conto del comune di Cairo Montenotte, ha avviato un'indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata per l'aggiudicazione di tutte le opere necessarie per eseguire e dare completamente ultimati i lavori relativi al progetto. Nel dettaglio una riorganizzazione comunale, ovvero di bacino e gestione costituito dall'aggregazione di più comuni, finalizzata al miglioramento e all'implementazione del sistema di gestione integrato dei rifiuti.

Il progetto prevede la necessità di apportare interventi riguardanti la pavimentazione, il sistema fognario e di smaltimento delle acque meteoriche, i locali ufficio e per il riuso, un bagno esterno, la segnaletica e cartellonistica, la recinzione e la messa in sicurezza dei lavoratori e degli avventori.

L'importo a base di gara è stato quantificato in 235.870,24 euro. L'appalto avrà la durata di 100 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Le manifestazioni di interesse per partecipare alla gara dovranno pervenire entro le ore 8.30 del giorno 10 maggio 2021.