Finale, altro successo "di cuore" per il "Dona la spesa" di Coop e Consulta del Volontariato

Un altro grande successo "di cuore" e solidarietà a Finale per la sempre partecipata iniziativa a sostegno delle fasce meno abbienti promossa da Coop Liguria e realizzata col contributo della sempre attivissima Consulta del Volontariato.

Quasi 1000 chili di generi alimentari, per la precisione 913, sono stati raccolti dai volontari degli enti benefici nella giornata di sabato 8 maggio presso il punto vendita finalese per l'iniziativa "Dona la spesa", rivolta al sostegno delle famiglie in difficoltà economiche.

"Ringraziamo come sempre Coop che ci ha permesso di organizzare la raccolta, i cittadini che hanno contribuito generosi come sempre accade quando proponiamo questo genere di iniziative benefiche e ci hanno permesso di raggiungere e superare l'obbiettivo prefissato" affermano dalla Consulta ringraziando anche la socia Coop Maria Bertone per l'aiuto portato.

Alla raccolta hanno partecipato le sezioni finalesi di Caritas, AIB Protezione Civile e San Vincenzo, le due pubbliche assistenze finalesi Croce Bianca e Croce Verde, le associazioni "Noi X Voi" e Anna Scosceria, oltre alla parrocchia di Finalpia e, per la prima volta i giovani del gruppo "River" della parrocchia di Finalborgo.