Coronavirus, 80 nuovi positivi in Regione, percentuale al 2,89%. 14 i casi nel savonese

Numeri stazionari quest’oggi in relazione al Covid-19 in Liguria. Lieve rialzo per il tasso di positività, che rimane comunque sotto il 3% e calo generalizzato dei nuovi positivi in regione, ma in aumento nella nostra provincia.

Sono infatti 80 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.762 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 1.622 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 34,52 pari al 2,89%.

Nella nostra provincia sono 14 i nuovi positivi, mentre nell'imperiese sono 17, a Genova 33 e a Spezia 16. Sono 4 i morti segnalati anche oggi, tutti negli ultimi due giorni, nessuno dei quali nelle strutture ospedaliere di Asl2.

Tamponi processati con test molecolare: 1.245.575 (+2.762)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 292.278 (+1.622)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 101.782 (+80)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.845 (-133)

Casi per provincia di residenza

Imperia 452 (-5)

Savona 589 (-37)

Genova 2.036 (-73)

La Spezia 566 (-16)

Residenti fuori regione o estero 74 (-1)

Altro o in fase di verifica 128 (-1)

Totale 3.845 (-133)

Ospedalizzati: 331 (-11); 51 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 50 (-); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 56 (-2); 6 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 63 (-); 19 (-) in terapia intensiva

Galliera - 43 (-11); 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2

Asl 3 - 67 (+2); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 13 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 37 (-); 9 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 2.635 (-140)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 93.655 (+209)

Deceduti: 4.282 (+4);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 709 (-3)

Asl 2 - 591 (+6)

Asl 3 - 1.264 (+3)

Asl 4 - 188 (-24)

Asl 5 - 805 (+56)

Totale 3.557 (+38)

Dati vaccinazioni 16/05/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 837.920

Somministrati: 783.224

Percentuale: 93%

ASL 2

- Vaccini a mRNA (Comirnaty Moderna) - totale dosi 107.740; nelle ultime 24 ore 1.020; di cui seconda dose 47.329.