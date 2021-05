Albisola, l'opposizione insiste sul "baratto amministrativo" : "Si stipuli presto la convenzione"

Stipulare una convenzione col Tribunale di Savona per consentire ai ai cittadini, debitori di imposte e tributi non pagati nei confronti del Comune, di “compensare” il debito con corrispondenti attività di lavoro a beneficio del patrimonio comunale e a seconda delle diverse professionalità disponibili.

Torna a rilanciare la proposta del cosiddetto "baratto amministrativo" con una mozione presentata all'attenzione del sindaco Garbarini il gruppo consiliare di Albisola Superiore “Passione in Comune”, che spiega: "Alcuni mesi or sono avevamo proposto di instaurare nel nostro Comune questa buona pratica. Come quasi sempre è successo la proposta era stata respinta. Molti Comuni della provincia hanno aderito alla Convenzione Lavori di Pubblica Utilità e Messa alla Prova sottoscrivibile con il Tribunale di Savona, che consente agli Enti aderenti di usufruir dell’opera volontaria delle persone che, condannate a vario titolo, chiedono la trasformazione della pena detentiva o pecuniaria in lavori di pubblica utilità".

Si tratta di una pratica che consentirebbe all'ente di avere manodopera a costo praticamente pari a zero, escludendo gli oneri relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e a quella sulla responsabilità civile verso terzi oltre ad alcuni adempimenti di carattere formale.

Il tutto in considerazione del fatto che, secondo gli esponenti di minoranza albisolese, "la situazione del bilancio comunale e l’organizzazione di Albisola Servizi possono non consentire una corretta e risolutiva pianificazione di tutti i lavori necessari" circa le attività di manutenzione ordinaria nel comune savonese per "conservare in buono stato" e mantenere "il decoro del patrimonio pubblico comunale".

Ad Albisola da questo punto di vista spesso non manca l'impegno in prima persona degli esponenti della giunta, ma questi pur essendo considerati encomiabili "non possono sicuramente essere dirimenti rispetto ad un problema cospicuo in termini di spesa e di organizzazione" con anche la piccola e ordinaria manutenzione "delegata a volenterosi cittadini (vedasi pitturazione panchine e pulizia dei sentieri)".