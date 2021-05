Bergeggi, nasce il comitato di Cambiamo. Alice Bianchini: "Inizio di un progetto più ampio, aperto a tutti i cittadini"

"Continua il viaggio per presentarvi i Comitati di "Cambiamo! con Toti" della nostra Regione. Un percorso che continua a raccogliere consensi e adesioni: oggi è la volta di Bergeggi".

Ad annunciarlo è il consigliere e coordinatore regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza.

"Qui, il partito di Giovanni Toti è coordinato da Alice Bianchini, imprenditrice del ramo immobiliare, che si è impegnata molto e con entusiasmo per creare questo gruppo" spiega Vaccarezza.

"Ringrazio il Presidente Giovanni Toti ed il Coordinatore Regionale Angelo Vaccarezza per il supporto ricevuto e la fiducia accordatami nella realizzazione di questo percorso finalizzato allo sviluppo del territorio in cui viviamo - dichiara il neo Coordinatore - siamo fiduciosi che questo sarà l'inizio di un progetto più ampio, aperto a tutti i cittadini che vorranno farne parte e portare il loro contributo di esperienze e di idee. Ringrazio anche il Coordinatore Provinciale Mauro Demichelis e il Segretario Marina Armari, che si è resa immediatamente disponibile per ricoprire questo ruolo. Grazie a tutti coloro che ci hanno creduto, che ci crederanno, ed auguro buon lavoro a chi, con noi, si impegnerà poiché, ne sono convinta, possiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere".

"Sono grato ad Alice per aver messo a disposizione di "Cambiamo!", tempo, esperienza e passione; sono certo che grazie all'impegno suo e di tutto il comitato, molte saranno le idee e altrettanti i risultati" conclude il coordinatore regionale del partito.