Spotorno, l'ex sindaco Zunino raccoglie l'appello Novaspot: "Il loro impegno va colto dalla politica spotornese"

Così il capogruppo in consiglio comunale di "Spotorno nel Cuore", l'ex sindaco Giancarlo Zunino, risponde all’appello lanciato nei giorni scorsi dagli ex sindaci e consiglieri dei giovani (leggi QUI) in vista della prossima tornata elettorale.

Un appello "che mi fa rivivere le mie prime esperienze amministrative" e del quale "non posso che condividerne i contenuti" scrive quello che potrebbe essere uno dei candidati alla carica di primo cittadino tra pochi mesi