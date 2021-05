Ospedale, Punto di Primo Intervento ad Albenga: il presidente del Consiglio comunale Distilo convoca ​la commissione sanità

Il Presidente del Consiglio comunale Diego Distilo ha convocato per il prossimo lunedì 24 maggio la commissione sanità invitandovi a partecipare anche il presidente dell’Ordine dei medici nonché primario del Punto di Primo Intervento di Albenga e del Pronto Soccorso di Pietra Ligure il dottor Luca Corti.

"Dal momento che il Consiglio comunale è stato convocato in regime di urgenza per discutere una delibera che prevede la richiesta di una riapertura del Punto di Primo Intervento H 24, abbiamo deciso di convocare la commissione sanità istituita dalla nostra amministrazione invitando altresì il dottor Corti che meglio potrà esporre la situazione, i problemi e le esigenze necessarie per poter riaprire il punto di primo intervento" spiega il presidente Distilo.