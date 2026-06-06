ASL 2, nominati i nuovi referenti delle AFT: ecco chi coordinerà la medicina territoriale

ATS Liguria – Area Sociosanitaria Locale 2 ha ufficializzato la nomina dei nuovi referenti delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT). Le Aggregazioni Funzionali Territoriali riuniscono i medici di medicina generale di uno stesso territorio in una rete organizzata che punta a garantire ai cittadini una copertura assistenziale più ampia e continuativa, favorire l'integrazione tra professionisti, migliorare la gestione delle cronicità e sviluppare progetti condivisi con i Distretti sanitari.

Grazie alla collaborazione tra i professionisti aderenti, viene assicurata la disponibilità di un medico nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 20, attraverso visite negli ambulatori o consulenze telefoniche, anche nei momenti in cui il proprio medico non è presente.

Gli assistiti possono ricevere senza costi aggiuntivi le prestazioni urgenti e non rinviabili, come la valutazione di sintomi acuti o condizioni che richiedono un intervento rapido. Restano invece in capo al medico titolare le attività programmate e l'assistenza domiciliare ordinaria.

Il referente di ciascuna AFT svolge un ruolo di coordinamento e raccordo tra i professionisti dell'aggregazione e i servizi territoriali, collaborando con i Direttori di Distretto per l'organizzazione delle attività assistenziali.I referenti, e i relativi sostituti, nominati nelle AFT dell'Area Sociosanitaria Locale 2: AFT Cairese: referente Giorgio Agostino Calleri Di Sala, sostituto Donatella Botta; AFT Carcarese: referente Marco Mannari, sostituto Pietro Francesco Scarrone; AFT Loanese: referente Marco Astegiano, sostituto Mirko Siri;AFT Finalese: referente Erik Lagolio, sostituto Marta Colombino; AFT Varazzina: referente Lara Bricco, sostituto Giuseppe Noberasco; AFT Vadese: referente Michela Falanga, sostituto Chiara Gatto; AFT Savonese 1: referente Noemi Donati, sostituto Francesca Sacco; AFT Savonese 2: referente Matteo Paganini, sostituto Elisa Castellari; AFT Alassina: referente Francesco Bogliolo, sostituto Sara Griseri; AFT Albenganese: referente Rodolfo Sapello, sostituto Roberto Pirino.

I referenti sono stati nominati in seuito a consultazioni interne per selezionare le figure chiamate a guidare il percorso di sviluppo della medicina territoriale previsto dalla riorganizzazione del sistema sanitario ligure.











