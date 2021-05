Nella foto di Silvio Fasano, i vigili urbani prendono le misure per la collocazione dei banchi

Il mercato settimanale di Albenga trasloca in via Carloforte e traverse.

La data non è stata ancora individuata, come spiegano dal comune: "Verosimilmente non sarà il prossimo 2 giugno. L'amministrazione comunale avrà cura di comunicare la data appena sarà stabilita".

Nella foto, alcuni vigili urbani mentre prendono le misure per la nuova collocazione dei banchi.