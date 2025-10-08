Compensi non dichiarati per oltre 1 milione di euro: professionista savonese nei guai

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, nell’ambito dei propri compiti istituzionali volti a individuare e reprimere i più gravi fenomeni di evasione fiscale, e grazie all’affinamento delle procedure di selezione dei contribuenti a maggiore rischio tributario, hanno svolto una complessa verifica fiscale nei confronti di un professionista, titolare di uno studio nel savonese.

L’attività ispettiva è stata condotta sia attraverso riscontri indiretti di tipo presuntivo — come l’analisi dei numerosi versamenti e prelevamenti non giustificati sui conti correnti, unita al rinvenimento di copiosa documentazione extracontabile, considerata sintomatica di compensi percepiti “in nero” — sia mediante indagini finanziarie sui conti correnti del professionista, che hanno permesso una ricostruzione dettagliata della sua situazione finanziaria ed economico-patrimoniale.

Al termine dell’ispezione fiscale, è stato constatato che il titolare dello studio aveva evaso le imposte sui redditi per le annualità dal 2018 al 2024, con una base imponibile netta ai fini IRPEF di 824.865,05 euro, e l’IVA per 181.470,31 euro. Inoltre, sono stati segnalati alla competente Agenzia delle Entrate e della Riscossione redditi non contabilizzati relativi a un’annualità ancora aperta, per un totale di 239.328,29 euro, cui si aggiunge l’IVA, anch’essa suscettibile di regolarizzazione tramite ravvedimento in corso d’anno. Il professionista non ha presentato ricorso all’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria.

L’intervento delle Fiamme Gialle di Savona si colloca nell’ambito dei compiti attribuiti alla Guardia di Finanza come polizia economico-finanziaria a competenza generale, e mira in particolare a tutelare la trasparenza del sistema economico e a contrastare l’illegalità, a beneficio dei contribuenti e dei professionisti che rispettano le leggi e subiscono concorrenza sleale da parte di chi non le osserva.

Le metodologie investigative adottate dal Corpo, che comprendono verifiche documentali, contabili e finanziarie, permettono oggi una ricostruzione sistematica dei flussi finanziari e rappresentano uno strumento efficace per garantire il ristoro alle casse erariali degli importi sottratti indebitamente alla collettività attraverso condotte evasive o fraudolente.