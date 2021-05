Savona, scovato alla guida di un motorino rubato senza patente: denunciato

Scovato alla guida di un motociclo rubato e sprovvisto di patente.

A finire nei guai è stato un uomo che nella giornata di ieri, giovedì 27 maggio, è stato notato dagli agenti della Polizia Locale impiegati nel controllo del territorio alla guida del mezzo mentre circolava nelle vie centrali della città.

A seguito del controllo gli operatori di Polizia hanno accertato che per il veicolo era stata sporta denuncia di furto alcuni giorni prima.

Per l'uomo, risultato già segnalato per reati specifici, è scattata una denuncia a piede libero per il reato di ricettazione oltre che per guida senza patente.