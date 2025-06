Esercizio abusivo della professione, assolto in via definitiva il sindaco Pierfederici: "Molto sollevato, ad oggi nessun consigliere di minoranza ha preso le distanze da come tutto è partito"

E' stata confermata la sentenza di assoluzione del sindaco di Varazze Luigi Pierfederici che era accusato dell'esercizio abusivo della professione di geometra.

Dopo la sentenza di primo grado il Pubblico Ministero Chiara Venturi l'aveva impugnata facendo ricorso in Cassazione ma con il rito abbreviato martedì scorso il primo cittadino è stato assolto in via definitiva.

"Sono molto sollevato che questa vicenda si sia conclusa nel miglior modo possibile. È stata una situazione che mi ha colpito profondamente e che sono felice si sia risolta positivamente, innanzitutto per la mia famiglia, ma anche per il gruppo che in tutti questi mesi non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, dimostrando unità e fiducia - il commento del Sindaco - Rimane tuttavia l'amarezza per il modo in cui tutto è iniziato, con un approccio che, a nostro avviso, dovrebbe restare lontano dalla buona politica e che invece è diventato prassi per la minoranza consiliare di Varazze. Ad oggi, nessun consigliere di minoranza ha pubblicamente preso le distanze da questo metodo, segno che probabilmente lo condivide o comunque lo ritiene legittimo.

"Colpire il Sindaco – e non solo – attraverso esposti ai quali segue doverosamente l'attività della magistratura, non è parte della nostra cultura politica. In un tempo in cui si invocano a gran voce unità e rispetto, questi comportamenti dimostrano invece la volontà, da parte di alcuni, di alimentare divisioni piuttosto che favorire il confronto e la coesione" conclude Pierfederici.

Il Pm, che nel primo grado di giudizio aveva chiesto la condanna a 6 mesi, aveva chiesto il rinvio a giudizio per Pierfederici in quanto secondo l'acusa avrebbe svolto la sua attività di ingegnere nel comune di Varazze, il che risulterebbe essere incompatibile con il suo ruolo di sindaco (ad occuparsi della delega all'edilizia pubblica-privata e all'urbanistica è comunque il vicesindaco Filippo Piacentini).

L'articolo 78, comma 3, TUOEL (Testo Unico degli Enti Locali) dispone infatti che "i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”.

In Procura era giunto un esposto ed erano poi scattate le indagini dei carabinieri nelle quali sarebbero emerse le irregolarità. In quanto essendo sindaco nel contempo non potrebbe svolgere all'interno del territorio comunale la sua attività di ingegnere. L'assoluzione perché il fatto non sussiste aveva però di fatto visto cadere le accuse.