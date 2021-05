Albenga, scelta la terna dei tecnici che si occuperà della trasformazione della Fondazione Oddi in azienda speciale

"Vorrei fare dei ringraziamenti al Sindaco Tomatis, alla giunta tutta ai nostri splendidi consiglieri comunali con un particolare ringraziamento a Giorgio Cangiano - prosegue Distilo - Oltre agli organi politici vorrei ringraziare i tecnici comunali che si sono occupati della gara e che spero ora più che mai in modo propositivo collaborino con i professionisti per questo ambizioso progetto che non ritengo mio ma di tutta la città. Proprio per questo vorrei coinvolgere l’opposizione a partecipare e dare il proprio contributo per il bene di Albenga utilizzando le commissioni consiliari per condividere insieme un progetto che in tange città hanno e porta grandi risultati".