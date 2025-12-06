Viola il divieto di avvicinamento e spruzza spray al peperoncino all'ex: disposto l'obbligo di firma

Aveva il divieto di avvicinamento ma l'ha violato presentandosi sotto l'abitazione dell'ex compagno ed è stata arrestata.

Ieri sera la donna che era stata già condannata per stalking si era presentata davanti l'abitazione dell'uomo con lo stesso che era stato poi colpito con lo spray al peperoncino negli occhi.

Sul posto erano poi giunti i carabinieri e per lei erano scattate le manette.

Questa mattina in Tribunale a Savona si è tenuto il processo per direttissima e il giudice Verona Desei ha disposto per la donna, difesa dall'avvocato Tiziano Gandolfo, l'obbligo di firma in caserma.