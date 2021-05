I vantaggi del gioco di squadra (quando i consigli sono preziosi)

Cari Lettori, nel ciclismo è difficile vincere una corsa importante senza l’appoggio di una grande squadra, così come nel calcio nessun grande bomber può, da solo, vincere il campionato. Anche nel lavoro un gruppo di persone affiatate che collaborano ottiene migliori risultati: ne è un esempio il mio studio, in cui il nucleo base “dentista-assistente-tecnico” è lo stesso da 31 anni, arricchito nel tempo da preziosi contributi aggiuntivi.

Se poi sono più squadre, a unirsi e collaborare, i benefici sono ancora maggiori: un esempio è la nazionale di calcio, cui diversi team contribuiscono mettendo a disposizione gli elementi migliori, oppure un network di studi dentistici come www.ildentistadeibambini.it in cui ci si confronta sovente per affrontare al meglio anche i casi più particolari.

Proprio ieri, sulla nostra chat interna, un collega recentemente entrato nel gruppo chiedeva un suggerimento su “come dare un sorriso piacevole ad un ragazzo disabile che ha perso un dente frontale, senza comprometterne la crescita ossea e senza mettere in difficoltà i genitori che lo aiutano con l’igiene orale domiciliare”; con l’aiuto di diversi colleghi è nata una discussione da cui sono emerse numerose idee risolutive, ciascuna con determinati vantaggi, per affrontare questa particolare difficoltà.

Far parte di un gruppo significa anche questo: oltre a beneficiare dell’aggiornamento professionale, del portale web, delle pagine social, delle applicazioni per cellulare (come il Kids Cario Test) sviluppate solo per noi si fa parte di un insieme di colleghi (ormai diventati amici) in cui c’è stima reciproca e senso di appartenenza. Un suggerimento dato adesso ad un collega di Venezia o di Cosenza a me costa pochi secondi di riflessione ma a lui può risolvere una situazione e, un domani, la stessa cosa potranno fare loro per me.

Questo il mio Salvadente di oggi: se, a fronte di una situazione insolita, il vostro dentista vi dice di volersi consultare con i colleghi di un gruppo, non dubitate della sua competenza ma, al contrario, apprezzate il fatto che mette a vostra disposizione più “teste pensanti” da cui potrebbe uscire una soluzione migliore di quelle che sarebbe in grado di offrirvi sa solo!

Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Buona domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova