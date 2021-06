Case in vendita in provincia di Savona: le zone più comode

Hai deciso di comprare un appartamento e sei alla ricerca delle migliori case in vendita in provincia di Savona , ma non hai ancora le idee chiare sulle zone più comode e consigliate per un investimento nel mercato immobiliare? Effettivamente, il comune in cui è ubicata la casa può fare una grandissima differenza, sia che tu intenda andarci a vivere sia nel caso il tuo obiettivo sia quello di mettere in affitto l'appartamento per ricavarci una rendita mensile. Quando si acquista un immobile conviene sempre informarsi bene in merito alla sua posizione, anche perché questa incide in modo significativo sul prezzo e sul suo valore.

Vediamo allora insieme quali sono le zone migliori in provincia di Savona: le più consigliate per cercare casa ed investire nel mercato immobiliare in questo periodo.

1. Centro storico di Savona

Sicuramente, il centro storico di Savona è la zona migliore della città ma anche quella più appetibile a livello turistico. Se dunque il tuo scopo è quello di investire nel mattone per poi mettere a rendita l'appartamento, proponendolo in affitto, allora questa è una zona che ti conviene tenere in considerazione. Affacciata sul mare, è davvero molto richiesta dai vacanzieri e nel periodo estivo non avresti alcuna difficoltà nel trovare qualcuno interessato a prenderla in affitto. Certo, nel centro storico di Savona i prezzi degli immobili sono mediamente più alti ma devi considerare il fatto che se il tuo intento è quello di proporre l'appartamento in affitto sicuramente puoi ricavarci una buona rendita. I turisti sono disposti a spendere di più per una casa nel centro storico di Savona affacciato sul mare piuttosto che per un appartamento ubicato in un contesto differente.

2. Albissola Marina

Albissola Marina è una zona turistica che si trova a nord rispetto al centro storico di Savona e che attira ogni anno moltissimi vacanzieri. Anche in questo caso, se il tuo obiettivo è quello di acquistare casa per poi metterla a reddito, allora Albissola Marina è un comunque che ti conviene tenere in considerazione. Affacciato sul mare, gode di una grande tranquillità e di un contesto molto curato sia dal punto di vista urbano che per quanto riguarda i servizi e le attrazioni a disposizione. I prezzi delle case da queste parti arrivano in alcuni casi a superare quelli del centro storico di Savona, dunque siamo ancora su cifre piuttosto elevate ma comunque proporzionate a quello che si può chiedere di affitto.

3. Vado Ligure

Vado Ligure è un comune in Provincia di Savona che si trova ad ovest rispetto al centro storico e che vale la pena prendere in considerazione, specialmente se si ha un budget ristretto. Se il tuo obiettivo è quello di acquistare casa e andarci a vivere o tenerla come villetta di villeggiatura per la tua famiglia, allora questo è un comune che non ti conviene scartare. I prezzi degli immobili a Vado Ligure sono nettamente inferiori, sia rispetto a Savona che rispetto a Albissola Marina. Parliamo di una zona meno cara, ma comunque ben curata e gradevole.