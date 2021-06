Aree ex scuole San Pietro ad Albisola, presentata un'offerta per la riqualificazione

E' stata presentata un'offerta per le aree dell'ex scuole San Pietro di Albisola Superiore.

Ad annunciarlo è il sindaco Maurizio Garbarini dopo che lo scorso maggio era stata nuovamente indetta l'asta di vendita per i 6600 mq circa che comprendono oltre all'edificio scolastico, anche l'ex bocciodromo e gli orti nel quale dovrebbero essere realizzati 96 alloggi e la nuova palestra scolastica, in attesa dell'ampliamento sulla scuola di via de Rege dove verrà sistemato l'asilo del centro attualmente ancora in via San Pietro.

"Grande gioia, è dal 2011 che inseguiamo il sogno di riqualificazione di quel sito, fortunatamente sembra che si sia arrivati in fondo" il commento del primo cittadino albisolese.

2 milioni e 860mila euro l'importo a base di gara per l'aggiudicazione delle aree con la busta che verrà aperta, dopo la scadenza del 3 giugno, la prossima settimana per capire a quanto si attesta l'offerta economica.

Nel dicembre 2019 per la seconda volta dopo il tentativo del 2018, era andata deserta l'asta pubblica visto che non era stata presentata nessun offerta per l'acquisto dell'area comunale che dovrà essere riqualificata con interventi di edilizia residenziale.

"La riqualificazione della zona è necessaria perché sta diventando fatiscente, non ne abbiamo più bisogno di immobili che non danno sbocchi al territorio" aveva spiegato a suo tempo Garbarini.