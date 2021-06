Covid, Toti firma l'ordinanza che anticipa le riaperture per i parchi di divertimento, fiere e sagre. Ok anche alle feste private ma niente balli in discoteca

Record di vaccini in Liguria: sono infatti 18.352 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore. Quelli a mRNA sono stati 14.026, 4.326 quelli a vettore virale. “Un’altra giornata record per la nostra Regione" - ha detto il Presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. Su una popolazione di 1.509.805 abitanti, il 46,31% ha ricevuto la prima dose mentre il 24,56% ha completato l’intero ciclo.

In diminuzione anche l’incidenza di casi positivi ogni 100 mila abitanti nell’ultima settimana: la media ligure è di 10 casi, 11 a Savona, 6 a La Spezia, 2 a Imperia, 13 a Genova.

"Continua anche a calare l’incidenza, sottolinea Toti, con i dati che ci confermano sempre più in zona bianca e oggi ho firmato l’ordinanza, anticipando il decreto, per cui da domani, mezzanotte del 10 giugno, potranno riaprire parchi tematici e di divertimento, attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie, piscine e centri natatori in impianti coperti, centri benessere e termali, feste private anche conseguenti alle cerimonie civili o religiose all’aperto e al chiuso, fiere, comprese sagre e fiere locali, grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni, eventi sportivi aperti al pubblico, sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò, centri culturali, sociali e ricreativi e corsi di formazione. Le sale da ballo e le discoteche continuano ad effettuare i servizi di ristorazione seguendo le linee guida di bar e ristoranti".