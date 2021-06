Savona, i consiglieri Ravera e Ferraro coi lavoratori ex Mondomarine: "Troppe questioni rimaste aperte"

"Oggi siamo stati una volta di più al fianco dei cantieri savonesi (ieri Mondo Marine, oggi Palumbo) che hanno scioperato per avere risposte sul piano industriale, sulle tempistiche tempistiche e sui livelli occupazionali". Ad affermarlo sono Marco Ravera e Fabrizio Ferraro, consiglieri comunali di Savona rispettivamente per Rete a Sinistra e Rifondazione Comunista.

"Dopo l'assegnazione ventennale al gruppo Palumbo Superyachts Savona, infatti, tra ritardi burocratici e l'assenza della politica (basti pensare a quanto successo in Consiglio comunale a Savona), troppe questioni sono rimaste aperte. In particolare gli accordi sottoscritti dall'azienda nel 2017 e il futuro dei 9 lavoratori rimasti a casa fine 2020 e non più reintegrati, nonostante le importanti commesse del sito".