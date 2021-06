Albisola, tamponamento con quattro mezzi coinvolti: intervento dei soccorsi

Sono quattro i mezzi coinvolti da un tamponamento verificatosi intorno alle 20 sulla A10 tra Savona e Albisola, in direzione Genova.

Sul posto si è prontamente attivata la macchina dei soccorsi con Vigili del Fuoco, personale dell'autostrada e militi della Croce Rossa di Quiliano.

Non ancora chiara la dinamica del sinistro, ma dalle prime informazioni non risulterebbero esserci feriti in gravi condizioni.

Nei pressi dell'incidente però si sono verificati disagi al regolare scorrere del traffico, già provato da un cantiere proprio nelle vicinanze.