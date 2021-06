L'estate del Golfo dell'Isola nel segno della mobilità sostenibile: dall'1 luglio via alla nuova linea bus circolare (FOTO e VIDEO)

Uscire dalla propria casa di Vezzi al mattino per andare a spiaggia a Spotorno, spostarsi nel pomeriggio a Bergeggi per un'immersione e poi cenare a Noli. Il tutto lasciando la propria auto parcheggiata in garage, nel cortile o semplicemente vicino all'abitazione.

Mobilità sostenibile è perciò la parola d'ordine pensata dalle quattro amministrazioni del Golfo dell'Isola per le vacanze nel comprensorio che, in collaborazione con Tpl Linea, hanno presentato un nuovo servizio circolare rispondente alle esigenze di turisti e visitatori e alla sostenibilità ambientale.

Stop alle auto e all'assillo dei parcheggi con navette di Tpl Linea: questo servizio aggiuntivo, finanziato dalle amministrazioni, è stato pensato per ottimizzare l'utilizzo delle aree di sosta liberando il turista dal mezzo privato e sfrutterà percorsi di linea già autorizzati.

Sulle fermate interessate verranno affisse apposite locandine con gli orari dei bus dedicati, facilmente riconoscibili grazie ad uno speciale brand sui mezzi, minibus con capacità di carico pari a 19/22 posti a sedere.

"Siamo molto soddisfatti di aver concluso un accordo specifico per la mobilità turistica in un comprensorio prestigioso e di grande richiamo per molti visitatori durante i mesi estivi - affermano la presidente Simona Sacone e il dg Giovanni Ferrari Barusso - Si tratta di un servizio di collegamento circolare riservato ai quattro comuni del Golfo dell'Isola, con piena copertura sia di orario giornaliero quanto del territorio interessato e le zone dell'entroterra".

"Siamo particolarmente orgogliosi perché è il primo progetto che ci unisce fisicamente e non solo negli intenti - spiega il sindaco di Spotorno e presidente di turno del consorzio, Mattia Fiorini - è un esempio di coordinamento tra quattro amministrazioni comunali che, legate da un marchio comune, condividono un programma di promozione turistica e di marketing territoriale".

"L'esigenza riscontrata presso gli operatori del territorio era quella di favorire la mobilità del turista e in questo modo metterlo nella condizione ottimale per scoprire e apprezzare le varie peculiarità e attrattive de ll Golfo dell'Isola - continua Fiorini a nome degli altri amministratori presenti - Valorizzare la destinazione turistica de Il Golfo dell'Isola significa mettere a fattore comune attrattive fortemente complementari tra loro. Unire Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Podio e lavorare in sinergia significa avere la possibilità di creare una vetrina ricca di contenuti: cultura e tradizioni, natura, benessere e outdoor, ospitalità ed enogastronomia, tutti temi in sintonia con le attuali esigenze dei turisti".

Per i quattro Comuni, inoltre, "la circolare de Il Golfo dell'Isola è anche una risposta concreta alla valorizzazione e fruibilità di tutto il territorio e al sostegno delle attività imprenditoriali locali: è un segnale che nuove iniziative si stanno concretizzando e questo sarà uno stimolo a lavorare assieme, amministrazioni e privati, ottenendo così maggior forza attrattiva sul mercato".

"Un servizio circolare e specifico come questo rappresenta una importante novità per l'azienda e il settore del trasporto pubblico: offrire ai turisti un bus navetta costantemente in circolazione e capace di rispondere alle loro esigenze di spostamento si inserisce a pieno titolo nel quadro di una mobilità e di un turismo sostenibile che vuole mettere da parte l'utilizzo di mezzi privati" continuano dall'azienda.

"Siamo certi che questo servizio e questa progettualità potrà essere adottata anche in altri comprensori turistici, arginando fenomeni di congestionamento viario e di parcheggio che spesso assillano la nostra provincia e la nostra riviera durante l'estate" proseguono.

"Presentare ai turisti e ai visitatori un territorio senza traffico o problemi continui di parcheggio grazie ad un servizio di trasporto capillare e puntuale è senz'altro un biglietto da visita significativo e garantisce un maggior appeal al nostro turismo e alle destinazioni del savonese" concludono i vertici di Tpl Linea.