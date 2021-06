Bitcoin Halving, che cos’è?

L'halving più recente di Bitcoin si è verificato l'11 maggio 2020. Per spiegare cos'è un Halving bitcoin, dobbiamo prima spiegare un po' come funziona la rete bitcoin.

La tecnologia sottostante di Bitcoin, blockchain , consiste fondamentalmente in una raccolta di computer, o nodi, che eseguono il software bitcoin e contengono una cronologia parziale o completa delle transazioni che si verificano sulla sua rete. Ogni nodo completo, ossia un nodo contenente l'intera cronologia delle transazioni su bitcoin, è responsabile dell'approvazione o del rifiuto di una transazione nella rete bitcoin. Per fare ciò, il nodo esegue una serie di controlli per garantire che la transazione sia valida. Questi includono la garanzia che la transazione contenga i parametri di convalida corretti, come i nonces , e non superi la lunghezza richiesta. Una transazione avviene solo dopo che tutte le parti che operano nella rete di bitcoin l'hanno approvata all'interno del blocco in cui esiste la transazione. Dopo l'approvazione, la transazione viene aggiunta alla blockchain esistente e trasmessa ad altri nodi.

La blockchain funge da record pseudonimo delle transazioni (ovvero, i suoi contenuti sono visibili a tutti ma è difficile identificare le parti che effettuano le transazioni nella rete). Questo perché la blockchain assegna indirizzi crittografati a ciascuna parte della transazione nella rete. Detto questo, anche coloro che non partecipano alla rete come nodo o miner possono visualizzare queste transazioni in diretta guardando i block explorer.

Più computer, o nodi, aggiungi alla blockchain più aumenta la stabilità e la sicurezza. Attualmente si stima ci siano 9.704 nodi che eseguono il codice bitcoin. Sebbene chiunque possa partecipare alla rete bitcoin come nodo, purché abbia spazio di archiviazione sufficiente per scaricare l'intera blockchain e la sua cronologia delle transazioni, non tutti sono minatori.

Estrazione di Bitcoin

Il mining di bitcoin è il processo con cui le persone utilizzano i propri computer per partecipare alla rete blockchain di bitcoin come elaboratore e validatore di transazioni. Bitcoin utilizza un sistema chiamato Proof of Work (PoW). Attraverso questo sistema i minatori devono dimostrare di aver compiuto sforzi per elaborare delle transazioni al fine di essere ricompensati, ciò include il tempo e l'energia necessari per far funzionare l'hardware del computer e risolvere equazioni complesse

I computer più veloci con determinati tipi di hardware producono ricompense di blocco più grandi e alcune aziende hanno progettato chip per computer appositamente costruiti per il

mining. Questi computer hanno il compito di elaborare le transazioni bitcoin e vengono ricompensati per farlo.

Bitcoin halving

Dopo ogni 210.000 blocchi estratti, o all'incirca ogni quattro anni, la ricompensa per i blocchi assegnata ai minatori di bitcoin per l'elaborazione delle transazioni viene dimezzata. Ciò dimezza la velocità con cui viene rilasciato in circolazione nuovo bitcoin. Questo è il modo in cui bitcoin utilizza una forma sintetica di inflazione che si dimezza ogni quattro anni fino a quando tutto il bitcoin non sarà rilasciato e sarà in circolazione.

Questo sistema continuerà fino all'anno 2140 circa. A partire da quell’anno, i minatori saranno ricompensati con commissioni per l'elaborazione delle transazioni che gli stessi utenti della rete pagheranno. Queste commissioni assicureranno che i minatori avranno ancora l'incentivo per estrarre e mantenere la rete in funzione. L'idea è che la concorrenza per queste commissioni le farà rimanere basse una volta terminato il dimezzamento.





Nel 2009, la ricompensa per ogni blocco nella catena estratta era di 50 bitcoin. Dopo il primo dimezzamento era 25, poi 12,5, ed è diventato 6,25 bitcoin per blocco a partire dall'11 maggio 2020. Per porre questo in un altro contesto, immagina se la quantità di oro estratto dalla terra fosse dimezzata ogni quattro anni. Se il valore dell'oro si basa sulla sua scarsità, un "dimezzamento" della produzione di oro ogni quattro anni farebbe teoricamente aumentare il suo prezzo.