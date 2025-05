In provincia di Savona il maggior numero di case vacanza: oltre 13 mila le strutture registrate

La provincia di Savona è al primo posto in Liguria per numero di case vacanza registrate: sono 13.173 le strutture censite nella Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo. Un dato che la pone davanti a Genova (12.569), La Spezia (9.372) e Imperia (8.805), contribuendo in modo decisivo al totale regionale di quasi 44 mila alloggi a uso turistico.

Un dato che fa discutere. Se da un lato c’è chi parla di crescita dell’offerta turistica e valorizzazione del territorio, dall’altro chi teme un fenomeno fuori controllo, tra concorrenza sleale e rischio di abusivismo. Secondo Federalberghi Liguria, infatti, i numeri ufficiali sarebbero ben inferiori alla realtà:

Un altro tema caldo riguarda la recente sentenza del Tar del Lazio che ha bocciato l’obbligo di check-in in presenza per le locazioni brevi, giudicando illegittima la stretta imposta dal Ministero dell’Interno. La decisione apre nuovamente all’utilizzo delle keybox, le cassettine con combinazione per il ritiro autonomo delle chiavi, contro cui si erano schierati molti amministratori e associazioni del settore alberghiero, anche se in provincia di Savona il fenomeno è ancora abbastanza ridotto.