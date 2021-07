Valente (M5S): "Il problema non è scegliere tra Grillo o Conte"

"Non sono stato mai appassionato alle lotte di potere interne ai partiti e quella che si sta consumando dentro al Movimento 5 Stelle evidentemente lo è". Cosi commenta Simone Valente, deputato savonese del M5S vicino alle posizioni dell'ex premier Conte.

"Un dibattito sulle proposte politiche per i prossimi 20 anni mi appassionerebbe sicuramente di più. E lo dico perché sento il peso dei milioni di persone che nel 2018 ci hanno votato e di coloro che continuano a credere nel nostro progetto. Ci hanno eletto in Parlamento per cambiare quello che non andava, non per replicarlo e fare forse anche peggio. Siamo il partito più rappresentato in Parlamento e questo ci rende ancora più responsabili delle scelte che ogni giorno la politica fa a tutti i livelli".

"Il problema non è scegliere tra Grillo o Conte, come purtroppo in molti stanno facendo, semplificando un discorso complesso. Il problema è decidere una volta per tutte se questo M5S vuole crescere o continuare a commettere sempre gli stessi errori, se vuole far emergere le persone competenti che si trovano al suo interno o lasciarle fuggire, se vuole darsi una struttura o continuare a trincerarsi dietro una fasulla struttura orizzontale, se vuole diventare il primo partito davvero “green” o dare una mano di pittura verde su proposte vecchie che non incidono per nulla sui cambiamenti climatici che stiamo vedendo" conclude Valente.

Per quanto riguarda la questione relativa alle prossime amministrative, la situazione di caos all'interno del Movimento potrebbe generare ripercussioni e rallentamenti nella corsa del M5S di Savona alle prossime comunali. Ad oggi non è stato ancora annunciato il nome del candidato e l'ipotesi di dar vita ad una seconda lista più vicina a Conte potrebbe saltare.