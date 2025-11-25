Addio a Pervinca Tiranini, la Signora dell'Ospitalità anima di Mare Hotel e A Spurcacciun-a

Si è spenta improvvisamente all’età di 66 anni Pervinca Tiranini, figura di riferimento dell’ospitalità savonese e anima del Mare Hotel e del celebre ristorante A Spurcacciun-a. Aveva dedicato la vita a portare avanti con visione moderna una storia imprenditoriale familiare nata oltre un secolo fa.

Amministratrice e co-patron della struttura, Tiranini rappresentava la terza generazione della famiglia che, dai bisnonni, aveva trasformato quella che fu una semplice trattoria di pescatori in uno dei simboli della ristorazione ligure. A Spurcacciun-a, nome che richiama l’immagine di un luogo semplice e autentico, è cresciuta negli anni fino a diventare un punto di riferimento della cucina marinara e, successivamente, il cuore del complesso alberghiero oggi noto come Mare Hotel.

A metà degli anni Ottanta, insieme al fratello Claudio – prematuramente scomparso negli anni scorsi – Pervinca Tiranini aveva assunto la guida dell’impresa familiare. Sotto la sua direzione il Mare Hotel ha conosciuto una trasformazione profonda: dalla modernizzazione della struttura all’introduzione di servizi esclusivi come la piscina a sfioro, fino all’ampliamento dell’offerta gastronomica con il Bistrot Marea e il Sushi Beach. Un percorso che ha contribuito a posizionare il resort come una delle realtà più apprezzate della Riviera di Ponente.

Nel 2024 le era stato conferito il titolo onorifico di Signora dell’Ospitalità, riconoscimento che celebrava una carriera costruita sulla dedizione, sulla cura del dettaglio e su una visione sempre rivolta al futuro.

L’imprenditrice sarebbe deceduta durante una immersione alle Isole Galapagos, sua grande passione. La sua ultima storia pubblicata su Instagram, 21 ore fa, la mostrava proprio nel mare dell’isola con uno squalo martello. Non stanno mancando i messaggi di cordoglio e ricordo.

Pervinca Tiranini lascia la gestione dell’attività ai figli Alessandro e Valentina e al nipote Alberto, già da tempo impegnati nel coordinamento dell’impresa di famiglia. Nel 2022, il fratello Claudio, noto chef, aveva perso la vita mentre si trovava tra le onde praticando kite surf al largo delle Fornaci.