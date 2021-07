Carcare, il 9 luglio l'inaugurazione della mostra "Arte nel giardino del collegio" di Angelo Bagnasco

Per celebrare il 400° anniversario di fondazione del Collegio delle Scuole Pie l'Associazione "1621 Unione degli studenti Calasanziani" in collaborazione con il Comune di Carcare e il Liceo Calasanzio propone una mostra d’arte di grande impatto.

Venerdì 9 luglio, a partire dalle 18 e fino alle 22, verrà inaugurata la personale del carcarese Angelo Bagnasco “Arte nel giardino del collegio”.

Artista poliedrico, incisore, xilografo e pittore, appassionato di arti grafiche, Bagnasco, classe 1973, incarna una nuova, moderna e contemporanea visione dell’espressione figurativa che trascende dal semplice mondo delle immagini. Un mondo di interpretare, guardare ed esprimere i colori e le forme innovativo e futuribile, ma allo stesso tempo tangibile e concreto. Bagnasco si forma all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e successivamente compie studi specialistici presso la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia.

Inizia ad incidere nel 1993 e a stampare in proprio, numerose le sue esposizioni in Italia e i premi conseguiti. La personale nel giardino del Calasanzio rappresenta, dunque, un’occasione imperdibile per ammirare le opere di un prezioso artista Valbormidese, in una location di grande suggestione emozionale.

La personale sarà visibile anche sabato 10 luglio dalle 9 alle 14 e dalle 17 alle 22.