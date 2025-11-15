Maltempo, domenica da allerta arancione in tutta la Liguria: previste violenti piogge e forte vento

Sarà una domenica da allerta arancione in tutta la Liguria.

Arpal ha emesso il bollettino meteo che prevede violenti piogge e forte vento per la giornata di domani, domenica 16 novembre.

Nel ponente savonese (zona A) e in Val Bormida (zona D, per i bacini piccoli e medi) scatterà l'allerta gialla dalle 6.00 alle 12.00, poi passerà ad arancione dalle 12.00 alle 18.00 e di nuovo gialla dalle 18.00 alle 22.00. Per i bacini grandi di entrambe le aree sarà gialla dalle 9.00 alle 23.59 di domani. Per oggi, sabato 15 novembre, in zona D, l'allerta gialla è stata prolungata dalle 18.00 alle 20.00 per i bacini piccoli e medi.

Nel centro-levante savonese (zona B) è stata prolungata l'allerta gialla da oggi, 15 novembre alle 18.00 fino a domani, domenica 16 novembre alle 12.00 e diventerà arancione fino alle 21.00, la gialla si concluderà alle 22.00.

IL BOLLETTINO DI ARPAL

La prima fase, che questa notte ha visto temporali molto forti sul Ponente, tra Melogno, Osiglia (74mm/1h e 236mm/12h), Varazze e Arenzano, con successivo spostamento verso l’area del genovesato di ponente (cumulata complessiva 140 mm/6h), nel pomeriggio insisterà sul levante dove in serata non si esclude la formazione di strutture più intense al confine con la Toscana.

Nella notte fra sabato e domenica una tregua più significativa a ponente, mentre da domani mattina inizia la seconda fase. Alla luce di quanto si è già verificato e delle uscite modellistiche per le prossime ore, che confermano tanta umidità a tutti i livelli in atmosfera ma uno scarso accordo sulle localizzazioni dei fenomeni più intensi, l’allerta meteo è stata quindi aggiornata.

ZONA A

gialla oggi fino alle 15. Domani: gialla 6–12, arancione 12–18, gialla 18–21.

ZONA B

gialla fino alle 12 di domani. Poi: arancione 12–21, gialla 21–22.

ZONA C

gialla (piccoli/medi) oggi 15–domani 12, poi arancione 12–21 e gialla 21–22. (Grandi bacini gialla).

ZONA D

gialla oggi fino alle 20. Domani: gialla 6–12, arancione 12–18, gialla 18–22.

ZONA E

gialla fino alle 12 di domani, poi arancione 12–21 e gialla 21–22. (Grandi bacini gialla).

SCENARIO: Nelle ore notturne è attesa una pausa delle precipitazioni, più significativa a ponente, meno a levante: potrebbero verificarsi comunque piogge intermittenti di debole intensità. L’arrivo di una seconda saccatura tra la mattinata e il pomeriggio di domenica riattiverà fenomeni temporaleschi intensi, condizionati dai venti al suolo, che determineranno la localizzazione dei temporali.

- Oggi (pomeriggio-sera): instabilità residua con rovesci e temporali sparsi, in graduale attenuazione durante la notte.

- Notte–prime ore del mattino: pausa dei fenomeni, precipitazioni assenti o molto deboli.

- Domenica: ritorno di precipitazioni diffuse e possibili temporali forti e stazionari, in grado di generare locali criticità su un suolo già saturo. Scenario più umido rispetto alla giornata odierna; possibili inneschi marittimi con passaggi lenti sulla costa.

- Lunedì mattina: ultimi fenomeni residui in graduale esaurimento.

EFFETTI: Sono possibili effetti come allagamenti di sedi stradali e sottopassi, difficoltà di smaltimento delle acque, piccoli smottamenti o frane superficiali, rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua minori.

Nei grandi bacini si attendono incrementi idrometrici coerenti con i fenomeni previsti: le piene dovrebbero comunque rimanere ben contenute in alveo.

La natura dei temporali previsti per domani richiede particolare attenzione per i possibili effetti collegati alla persistenza su aree ristrette, laddove si instaureranno le strutture temporalesche stazionarie.