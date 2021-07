Scuola, più posti che candidati 'idonei' per il concorso di matematica

Nel concorso per le 38 cattedre di matematica alle scuole secondarie solo 24 candidati hanno passato la prima prova selettiva. Restano appena 23 candidati per le 29 cattedre disponibili per scienze e tecnologie informatiche.

Sono i risultati che arrivano dall’Ufficio scolastico regionale dopo la prima prova selettiva per il concorso ordinario delle materie scientifiche delle scuole secondarie.

“Per i 71 posti di matematica e scienze si sono presentati 803 candidati. Sappiamo che nel primo giorno di test pochissimi sono riusciti a passare la prima selezione. Per altri corsi ci sono già più posti che candidati e manca ancora la prova orale – spiega Claudio Croci Segretario Generale Flc Cgil Liguria – Il rischio è di ritrovarsi a settembre con decine di cattedre scoperte che saranno coperte da supplenti annuali”.

In Liguria ci sono 8 posti di ruolo per la classe di concorso di fisica,38 per matematica, 27 per matematica e fisica, 71 per matematica e scienze e 29 per scienze e tecnologie.