Albenga, Kronoteatro torna in scena il 13 luglio con ‘Sporco Negro’

Ai nastri di partenza la rassegna estiva ‘Zingarate’ di Kronoteatro: martedì 13 luglio alle 21,30, sul palco di Albenga Estate in piazza Enzo Tortora ad Albenga, la compagnia ingauna porta in scena ‘Sporco Negro’, il cabaret che mette in ridicolo il pensiero ostile nei confronti del migrante di colore.

Lo spettacolo, vincitore del festival Teatri del Sacro 2019 e già ospite di diverse importanti rassegne nazionali, torna sul ‘palco di casa’ per ridicolizzare, attraverso sketch da varietà, numeri circensi e immagini grottesche e senza nessun riguardo verso il politically correct o verso la forma edulcorata del socialmente accettabile, tutti i pregiudizi e le paure che molte persone nutrono nei confronti del diverso.

"Crediamo che oggi questo spettacolo sia urgente, in un momento storico in cui le parole d'ordine di una certa politica sono riuscite a fare breccia nella mente e negli animi di molti italiani alimentando la paura dell'altro, l'indifferenza verso chi è più vulnerabile e l'ostilità verso le culture che non riconosciamo”, è il commento di Tommaso Bianco, attore e cofondatore di Kronoteatro.

“Ci chiediamo come ha fatto l'Italia, terra d'accoglienza, aperta, coi suoi porti, allo scambio e al meticciato a convertirsi a uno stereotipo di spaventata chiusura – continua - Quando abbiamo dimenticato di essere stati noi i migranti, gli esclusi, gli additati? Le vittime del pregiudizio”.

“Ecco, ‘Sporco Negro’ cerca di scardinare questi pregiudizi con il potente strumento critico che il teatro ci mette a disposizione – spiega - la satira, lo sberleffo, la risata. Vorremmo che da queste risate, amare forse, scaturisse un dubbio, una riflessione o anche un ripensamento, perché no”.

“Con questo spettacolo abbiamo voluto porci delle domande: quanto siamo affezionati a quel retaggio folkloristico, in fondo razzista, figlio degli stereotipi cinematografici e macchiettistici? Quanto fa parte di noi, o meglio, quanto è dentro di noi tanto da considerarlo perfettamente integrato con i nostri ideali?”

“Vogliamo trovare la forza di ridere là dove non c'è nulla da ridere, perché questo sforzo ci conceda la possibilità di riflettere innanzitutto su noi stessi e su quanto insensati sono i pregiudizi che coviamo anche inconsapevolmente in noi. Ridiamo innanzi tutto di noi stessi, quindi, e delle nostre piccolezze", conclude Tommaso Bianco.

‘Sporco Negro’ mette alla berlina il pensiero razzista, quindi, con uno spettacolo portato in scena da un membro storico della compagnia e due attori non professionisti del Gambia.

La rassegna si configura come recupero di parte della XIV Kronostagione, “Zingari”, annullata per l’emergenza Covid19, ed è resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando per le Performing Arts 2020 - maggior sostenitore, Mic e Comune di Albenga.

Secondo gli attuali protocolli di sicurezza, l'ingresso è consentito solo con mascherina e i biglietti saranno venduti in loco la sera dello spettacolo alle 21, al prezzo di 5 euro per posto unico, o con prenotazione via telefono al numero 350.0580311 o inviando un’email a info@kronoteatro.it.