Loano, sorpreso con 16 dosi di cocaina in auto: la segnalazione dei cittadini porta a un arresto per spaccio

Una segnalazione proveniente dai cittadini membri di un gruppo di Controllo di Vicinato ha consentito al Nucleo Sicurezza Urbana e Cinofili della Polizia Locale di Loano e Finale Ligure di individuare e arrestare un cittadino nordafricano, trovato in possesso di 16 dosi di cocaina già confezionate e di 640 euro in contanti.



Nei giorni precedenti alcuni residenti avevano segnalato la presenza di un’autovettura scura che si muoveva con frequenza nella zona del Parco Don Alessandro Ranoisio. Sulla base di tali informazioni, nella giornata del 17 ottobre il Nucleo ha organizzato un servizio di osservazione e controllo.



Dopo alcune ore di monitoraggio, il veicolo è stato fermato in via Dante. Il conducente, M.A. di 24 anni, cittadino marocchino con documenti spagnoli irregolari, ha mostrato nervosismo durante il controllo, fornendo spiegazioni non coerenti circa la propria presenza in zona. Con il supporto dell’unità cinofila antidroga, è stata effettuata la perquisizione del veicolo. All’interno sono state trovate 16 dosi termosaldate di cocaina e 640 euro in contanti, nascosti in diversi vani dell’abitacolo.



L’uomo ha riferito di trovarsi in Italia da pochi mesi e di aver intrapreso l’attività di spaccio per “guadagnare facilmente”. Il magistrato di turno, Maddalena Sala, ha disposto l’arresto in flagranza e la celebrazione del rito direttissimo nella giornata del 18 ottobre. Il giudice ha convalidato l’arresto, disposto la confisca del denaro e della sostanza stupefacente e applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Savona.



Il Nucleo Sicurezza Urbana e Cinofili prosegue l’attività di controllo nelle aree sensibili del territorio comunale, anche sulla base delle preziose segnalazioni provenienti dal Controllo di Vicinato e da altri cittadini, al fine di prevenire situazioni di degrado e attività illecite.