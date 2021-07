Speciale elezioni Savona |

Savona, il candidato sindaco Aschei alla cena di beneficenza dello Zonta Club: "Spero che si possa aiutare chi non ha le possibilità"

Il ricavato della serata è stato destinato all’acquisto di occhiali di alta tecnologia che aiuterà le persone ipovedenti a vedere attraverso una telecamera di nuova generazione

Nella serata di ieri, mercoledì 15 luglio, ai bagni Nettuno di Albisola Marina con la presenza del candidato sindaco Luca Aschei della lista Andare Oltre, si è svolta la cena di beneficenza annuale dello Zonta Club con lo spettacolo della compagnia teatrale, Cattivi Maestri. Il candidato primo cittadino già nel 2019 aveva partecipato a Ballando per le donne insieme alla ballerina ipovedente di Semplicemente Danza Luisella Frumento. Il ricavato della serata è stato destinato all’acquisto di occhiali di alta tecnologia che aiuterà le persone ipovedenti a vedere attraverso una telecamera di nuova generazione. La past president dello Zonta Carla Zanelli durante la serata ha letto il codice di onore che impegna tutte le donne del club a “Non fare agli altri ciò che non verresti facessero a te”. “Spero che queste iniziative coinvolgano sempre più persone e che si possa aiutare veramente chi non ne ha le possibilità. Complimenti allo Zona e a tutte le socie per l’impegno profuso per l’organizzazione della bellissima serata - spiega Luca Aschei - I Cattivi Maestri sono sempre strepitosi e spero che anche la cultura del teatro possa decollare in questa città con esempi come questo perché il teatro è da vivere.” Alla serata erano presenti anche le consigliere di Italia Viva Elda Olin Verney e Barbara Pasquali.

Redazione

