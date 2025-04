Morte di Massimo Caliciuri, non verrà svolta l'autopsia: sarà effettuata una perizia sul furgone

"Siamo di fronte all’ennesima morte bianca, una tragedia che colpisce tutti e che non può lasciarci indifferenti".

Così il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici ha voluto commentare la scomparsa del varazzino Massimo Caliciuri, morto a 54 anni (li avrebbe compiuti oggi) lasciando una moglie e 4 figli.

"Ci uniamo al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi di Massimo che ieri ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro - ha detto il primo cittadino - Morire sul lavoro non è mai una fatalità: è un fallimento collettivo che dobbiamo continuare a denunciare. Il lavoro deve essere un diritto, non un rischio. A chi oggi non c’è più, il nostro pensiero più profondo. Alla sua famiglia, la nostra vicinanza più sincera".