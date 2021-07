Ambiente, vivibilità. governance e sviluppo economico: i porti di Genova e Savona-Vado verso il bilancio di sostenibilità

L’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale ha avviato un percorso volontario di rendicontazione di sostenibilità, con l’obiettivo di rafforzare il proprio impegno rispetto ai temi dell’ambiente, della vivibilità e dello sviluppo economico, misurando gli effetti delle azioni intraprese e rendendo pubblici i risultati.

L’attività intrapresa è in linea con i principi dell’Agenda 2030 ed i 'Sustainable development goals' definiti fissati dall’Onu, con gli indirizzi dell’Unione europea declinati nell’European Green Deal e con gli obiettivi fissati dal Governo e del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.

Aspetto fondamentale del percorso di sostenibilità, per identificare le tematiche più significative e le aspettative rispetto all’azione dell’Autorità di Sistema secondo il principio di “materialità”, è il rafforzamento del dialogo con gli stakeholder, chiamati alla partecipazione verso l’obiettivo sfidante di rendere il sistema portuale di Genova e Savona sempre più competitivo e ben integrato sul territorio.

Per questo, sarà avviata nei prossimi giorni un’indagine online rivolta ad un vasto campione rappresentativo delle diverse categorie di interlocutori (istituzioni, operatori, territorio). Le risultanze del sondaggio saranno, una volta raccolte, approfondite durante incontri diretti con i principali stakeholder, che si terranno dopo l’estate.

In parallelo è iniziato da tempo e proseguirà nei mesi prossimi il lavoro interno ad AdSP, che vede tutte le Direzioni coinvolte nel percorso di analisi delle proprie attività, rispetto ai temi economici, sociali, ambientali e di governance.

Il percorso porterà alla pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nel corso del 2022.

L’obiettivo per gli anni successivi è allargare in maniera progressiva il perimetro della rendicontazione all’intero cluster, per costruire un sistema portuale sempre più consapevole che sviluppo del business e sostenibilità costituiscono un binomio ormai inscindibile per il futuro delle nostre comunità e del nostro pianeta.