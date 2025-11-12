Licenziamenti Esso Italiana, fumata nera: i lavoratori verso la mobilitazione

Fumata nera. E' proprio il caso di dirlo. Non hanno infatti trovato una quadra ieri dopo settimane di trattative le organizzazioni sindacali e i vertici aziendali di Esso Italiana sul futuro dei 28 lavoratori dello stabilimento di Vado Ligure che lo scorso fine settembre hanno ricevuto la lettera di licenziamento.

Venerdi 14 novembre finiscono i 45 giorni dall'avvio della procedura di licenziamento collettivo e i sindacati e l'azienda non sono riusciti a trovare un accordo per salvaguardare i posti di lavoro.

"Si è verificata una rottura del tavolo perché non c'è stata la disponibilità dell'azienda - spiega Corrado Calvanico, segretario Femca Cisl - Con queste condizioni non si puo raggiungere un accordo. Noi avevano proposte politiche e sociali per risolvere il problema, loro invece proposte più operative. Abbiamo trovato 'volontari' disponibili con il cambio di un 'volontario' per un lavoratore impattato dal licenziamento. Con l'rsu che ha fatto un grande lavoro per trovare soluzioni. Ma bisogna essere in due, dall'altra parte non c'è stata nessuna disponibilità".

In questo momento i lavoratori 'volontari', cioè quelli non previsti dalla procedura di licenziamento che possono decidere di lasciare l'azienda avendo magari altre possibili alternative lavorative, non ricoprono però posizioni che prevedono "tagli".

I sindacati avevano chiesto inoltre di rivedere il più possibile le date di uscita dei lavoratori spostandole oltre alla metà/fine del 2026. L'82% dei lavoratori previsti nel licenziamento secondo quanto emerso sarebbe in uscita entro il 2026, il 18% entro il 2027.

L'rsu aveva svolto un'indagine a tappeto tra i dipendenti per capire se ci fossero presenti "volontari" (per i quali l'azienda proporrà incentivi a chi volontariamente decide di lasciare il posto di lavoro. ndr) o per cercare soluzioni alternative.

Domani, giovedì 13 novembre si terrà l'assemblea dei lavoratori e poi i sindacati insieme all'rsu e ai dipendenti valuteranno le azioni da intraprendere che potrebbero portare così ad uno sciopero.

Nel frattempo le organizzazioni sindacali potranno decidere per richiedere gli ulteriori 30 giorni di proroga.