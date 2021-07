Savona, sosta sempre più "smart" nel centro cittadino: in arrivo nuovi parcometri e una app per il pagamento

Terminata l’installazione dei nuovi 14 parcometri di ultima generazione a Savona, in sostituzione di una consistente frazione dei 21 dispositivi attualmente attivi nel centro storico della città.

Un servizio di pagamento della sosta affidabile, basato su nuove tecnologie “intelligenti” che agevolano gli utenti nel meccanismo della sosta e velocizzano l’accesso ai parcheggi.

Il biglietto di sosta potrà essere pagato con utilizzo di bancomat e carte di credito e sarà associato alla targa della macchina parcheggiata. Questo garantirà un corretto utilizzo degli stalli e agevolerà l’identificazione dei mancati pagamenti. Il costo ora dei parcheggi, nelle zone a pagamento, rimane invariato.

Contemporaneamente, sempre nell’ottica del miglioramento dei servizi offerti all’utenza, è stata resa operativa EasyPark, l’app per il parcheggio attiva in molte città italiane ed estere, che consente agli automobilisti di parcheggiare utilizzando il proprio smartphone. Un modo semplice e rapido per pagare la sosta con la possibilità di prolungarla o interromperla anticipatamente pagando solo il tempo effettivamente consumato. L’utilizzo di un sistema “contact-free” garantisce anche la massima sicurezza in un periodo di emergenza come quello che stiamo, purtroppo, tuttora attraversando.

“Abbiamo fatto questo per migliorare la qualità del servizio - comunica l’amministratore Unico di Ata Spa Gianluca Tapparini - Un piccolo passaggio nella riorganizzazione dei parcheggi per la città di Savona, consapevoli che è necessario ancora rendere meglio fruibile la sosta ai cittadini e alle attività commerciali. Per farlo è necessario un piano dei parcheggi e della mobilità integrato che potrà essere portato avanti dalla prossima giunta che si insedierà a ottobre”.