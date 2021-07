A Savona raccolta firme per convocare il referendum per l’eutanasia legale

Inizia anche a Savona la raccolta firme per convocare il referendum per l’eutanasia legale, con l'allestimento di un banchetto davanti alla Libreria Ubik che, al momento, vede programmati i primi due appuntamenti sabato 24 luglio dalle 17 alle 19,30 e lunedì 26 luglio dalle 10 alle 12,30.

Al fine di poter convocare il referendum per l’eutanasia legale, sono necessarie 500 mila firme in tutta Italia raccolte davanti a un autenticatore, quindi saranno escluse iniziative online.

“Per vivere liberi fino alla fine ti aspettiamo! Chi chiede l’eutanasia vuole solo morire con dignità”, si legge nella nota .

“Ammalarsi fa parte della vita. Come guarire, morire, nascere, invecchiare, amare. Le buone leggi servono alla vita: per impedire che siano altri a decidere per noi. Per questo invitiamo a sostenere il referendum per essere tutti #liberifinoallafine”.

“L'86% dei medici dichiara che non sono i pazienti a influire sulla decisione di interrompere i propri supporti vitali. Si tratta solo di riconoscere un diritto umano. Ogni giorno ci sono malati terminali che si suicidano nelle condizioni più terribili. Sono persone alle quali la legge italiana nega la possibilità di essere accompagnati alla fine della vita senza soffrire, condannando al carcere chi li aiuta (fino a 15 anni). Non so cosa farei, ma vorrei essere libero di decidere. Troppo spesso il padrone della tua vita non sei tu”, conclude la nota.